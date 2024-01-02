تركيا تعلن "تحييد" مسؤول في "بي كي كي" شمالي العراق.. من هو جسور وداد؟

وزعمت وكالة الأناضول التركية، ان جهاز الاستخبارات التركي، حيدّ مسؤول تجارة المخدرات بتنظيم "بي كي كي" عبد المطلب دوغروجي في عملية بريف محافظة السليمانية شمال العراق.وأفادت، أن دوغروجي الملقب بـ "جسور وداد"، مسؤول بالتنظيم عن تنظيم تجارة المخدرات في تركيا وأن التنظيم كلف دوغروجي أيضًا بتنظيم والإشراف على أنشطة تهريب المخدرات في ريف السليمانية، وفق قولها.ولفتت إلى أن دوغروجي انتقل إلى العراق عام 2017 وبدأ أنشطته في المناطق الريفية بالمحافظة.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.