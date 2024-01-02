الدفاع تدعو المقبولين على التطوع بصفة جندي لإجراء الفحص الطبي

السومرية نيوز - أمن



دعت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، المقبولين على التطوع بصفة جندي في صنف القوات الخاصة، للحضور إلى مراكز الفحص ليتم إجراء الفحص الطبي واللياقة البدنية لهم.



الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندعو المقبولين على التطوع بصفة جندي في صنف القوات الخاصة، والذين تم نشر أسمائهم وأماكن وتواريخ الفحص الخاص بهم، بالحضور إلى مراكز الفحص وهم يرتدون الملابس الرياضية الكاملة من (التراكسوت الرياضي والحذاء الرياضي الخفيف) ليتم إجراء الفحص الطبي واللياقة البدنية لهم".

ويوم أمس، دعت وزارة الدفاع، أصحاب الأسماء التي ظهرت بالقرعة الإلكترونية من المتقدمين بصفة جندي (قوات خاصة) الى مراجعة (معسكر التاجي - مدرسة القوات الخاصة).



وذكرت الوزارة في بيان، أنها تدعو أصحاب الأسماء التي ظهرت بالقرعة الإلكترونية من المتقدمين بصفة جندي (قوات خاصة) والمبينة في الرابط أدناه، مراجعة (معسكر التاجي - مدرسة القوات الخاصة) لغرض إجراء الفحص الطبي والمقابلة واختبار اللياقة البدنية وحسب التواريخ المؤشرة ازاء كُلاً منهم، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأصلية مع نسخة ملونة و(٦) صور حديثة وتأييد التحصيل الدراسي والسكن مصادق، و"فايل كارتوني" وهوية أو كتاب مؤسسة الشهداء ممن لديه شهيد".



وأضافت، انه "سيسقط حق المراجعة للمتخلفين عن موعد الفحص أو من قام بتقديم بيانات غير صحيحة في الاستمارة الإلكترونية".