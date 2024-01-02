أبرز الأحداث الأمنية في العراق للعام 2023

عام شارف على الانتهاء حمل في طياته احداثا مختلفة في ما يخص الجانب الامني في العراق ، والذي شهد استقراراً نسبيا في ما يتعلق بملف التفجيرات والعمليات الارهابية باستثناء بعض التعرضات لقواطع امنية في بعض المحافظات، فيما نفذت القوات الامنية عمليات متتالية استهدفت خلايا التنظيم الارهابي وبعض قياداته البارزة .

شاهد مجمل الاحداث الامنية التي حصلت في العراق عام 2023 في التقرير أعلاه.