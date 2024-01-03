بعد مداهمة المنزل.. الكشف عن مصير "مطلقي النار والراقصات" في الغدير

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تمت مداهمة منزل في منطقة الغدير مساء امس الثلاثاء بعد ان نشرت مواقع التواصل مقطع فيديو لاشخاص يقومون باطلاق النار في الهواء ويقيمون حفلة صاخبة في احد المنازل بحضور راقصات".وأوضح انه "للاسف لم يتم القبض عليهم، وتم تعميم اوصاف واسماء الاشخاص والفتيات الذين كانوا موجودين في الفيديو".