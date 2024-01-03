البصرة.. قتيل ومصابون بهجوم نفذه شخص على عائلة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص بهجوم نفذه شخص على عائلة في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً اطلق النار على عائلة داخل منزلها في قضاء الهارثة".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تسبب بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح"، مشيراً الى أن "سبب اطلاق النار خلاف مع احد افراد العائلة".