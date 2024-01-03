شرطة بابل تعلن العثور على "درون" وتفجيرها موقعياً

أعلنت قيادة شرطة بابل، العثور على طائرة مسيرة "درون" على الطريق الدولي السريع، مؤكدة تفجيرها موقعياً.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "مفارز قسم إستخبارات ومكافحة إرهاب قضاء المحاويل شمال محافظة بابل تعثر على طائرة مسيرة "درون" تعود لمجهولين على الطريق الدولي السريع".