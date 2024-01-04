خلال 2023.. تحقيق نحو 6 الاف "خلوة شرعية" في سجون كردستان

وقال مدير عام الإصلاحيات بإقليم كردستان إحسان عبد الرحمن إنه "ضمن خطة المديرية للعام الحالي افتتاح ثلاث مديريات للإصلاح الاجتماعي الأولى في حلبجة في محافظة السليمانية، فضلاً عن اثنتين في إدارتي سوران في أربيل وزاخو في دهوك المستقلتين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وكشف عن أن أعداد النزلاء الذين دخلوا إلى سجون الإصلاحية في الإقليم بلغت 7 آلاف و 378 نزيلاً، منوهاً بأنه تم الإفراج عن 6 آلاف و 520 نزيلاً خلال العام الماضي.ولفت عبد الرحمن إلى وجود 402 طالب في مختلف المراحل الدراسية يكملون دراستهم من النزلاء في السجون والذين أفرج عنهم بشكل إفراج شرطي، منبها إلى أن حكومة إقليم كردستان تمنح إجازات منزلية للنزلاء والتي تعد الأولى من نوعها والمتبعة فقط في الإقليم.وبيَّن أنه خلال العام الماضي تمت زيارة 287 سجيناً من المحكومين لعوائلهم، موضحاً أنه تم تحقيق الخلوة الشرعية من خلال زيارة العوائل للمحكومين داخل السجون إذ شملت 5 آلاف و 716 نزيلاً.والخلوة الشرعية، هو بمثابة تصريح أو إذن لعقد لقاء حميم للسجين أو المعتقل بزوجته، وللسجينة أو المعتقلة بزوجها.