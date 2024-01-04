بينهم امرأة.. تفكيك شبكة لتزوير مستندات قطع أراضٍ في المثنى

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى وبعد متابعة ميدانية حثيثة من تفكيك شبكة لتزوير مستندات قطع أراضٍ وبيعها خلافاً للقانون".وأضاف، ان "هذه الشبكة تتكون من (4) أشخاص بينهم امرأة، وتبين بعد التحقيق معهم أن المتهم الرئيس يقوم بتعيين قطع الأراضي المميزة وترتيب البيع بالتزوير مع مواطن عراقي مقيم خارج البلاد".وتابع، ان "عملية إلقاء القبض جرت وفق موافقات قضائية وبحوزة المتهمين مستمسكات ثبوتية مزورة، وقد جرى إحالتهم اصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".