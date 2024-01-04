طائرات عسكرية بارتفاعات منخفضة.. هذا ما سيحدث في بغداد

الوزارة، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، ستقوم بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي".وأضاف، أن "هذه الفعاليات ستؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات، لذلك نسترعي انتباه المواطنين".