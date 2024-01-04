بينهم قيادي بارز.. ارتفاع حصيلة انفجار بغداد إلى 8 اشخاص بين شهيد وجريح (صور)

السومرية نيوز – أمن



ارتفعت حصيلة القصف الذي وقع على مقر أمني تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، الى شهيدين بينهم قيادي بارز واصابة 6 اخرين.







وفي وقت سابق من اليوم، افادت مصادر أمنية، باستهداف صاروخي (يعتقد انه طيران مسير أمريكي) لمقر أمني تابع لحركة النجباء في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، فيما أكدت استشهاد قيادي كبير في القصف. وتقول مصادر أمنية للسومرية نيوز، ان "القصف الذي استهدف المقر الأمني في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، أدى الى استشهاد قيادي بارز في اللواء 12 بالحشد الشعبي وهو مشتاق طالب السعيدي "أبو تقوى" ومساعده، فضلا عن إصابة 6 اخرين".وفي وقت سابق من اليوم، افادت مصادر أمنية، باستهداف صاروخي (يعتقد انه طيران مسير أمريكي) لمقر أمني تابع لحركة النجباء في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، فيما أكدت استشهاد قيادي كبير في القصف.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "قصفاً استهدف مقر تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقيةفي شارع فلسطين بالعاصمة بغداد"، مؤكدة "استشهاد قيادي كبير في القصف"، دون المزيد من التفاصيل.



فيما قال مصدر في الحشد الشعبي، ان "القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية".



كما اكدت رويترز نقلاً عن مصادر بالشرطة ومصادر طبية عراقية، استشهاد اثنين على الأقل وإصابة 5 في غارة استهدفت مقرات لفصائل مقاومة شرقي بغداد.



وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما تم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف في بغداد.