البدء بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء في بغداد

السومرية نيوز – أمن



أفادت شبكة مراسلي السومرية، اليوم الخميس، ببدء إغلاق بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وذلك بعد قصف مقر لحركة النجباء في شارع فلسطين.



وتقول الشبكة، إن القوات الأمنية باشرت بغلق بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحسباً لأي طارئ"، مشيرة إن " هناك انتشار أمني كثيف ضمن متقربات المنطقة الخضراء".