أول تعليق أمريكي على قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤول الأمريكي قوله، إن "الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد زعيم فصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن الهجمات على قواتنا".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبد الله، إن "ما جرى من استهداف لمقر الحشد الشعبي في بغداد، هو اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه ولا يختلف عن الأعمال الإرهابية".بدوره، اتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "بمسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي في العاصمة بغداد".وقال السوداني: "التحالف الدولي بقيادة واشنطن يتحمل مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على قوات أمنية عراقية".