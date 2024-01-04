بالصور.. تشييع جثامين شهداء الاستهداف الأمريكي لمقر الحشد الشعبي في بغداد

افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الخميس، انه يجري تشييع جثامين شهداء الحشد الشعبي اثر الاستهداف الأمريكي لاحد المقرات الأمنية في بغداد.





الصور ادناه:





وقال المراسل ان " جثامين الشهداء وصلت الى مقر هيأة الحشد الشعبي مع بدء الاستعداد لمراسم التشييع ".الصور ادناه: