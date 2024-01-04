أول تعليق لهيئة الحشد الشعبي بعد استهداف مقرها في بغداد: نحن جاهزون

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مرة أخرى يتجدد العدوان على المقرات الأمنية الرسمية من قبل القوات الامريكية المعتدية باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة اليوم الخميس".وأضافت: "هذا العمل الإجرامي هو تعدي وتحدي واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية".وأشارت الهيئة الى ان "التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن اصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ، وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين".وبينت "وهنا نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتتفيد اي امر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة اراضيه وسلامة أبنائه".