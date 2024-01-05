الإطاحة بشبكة تستورد مخدرات من الخارج "داخل تماثيل"

السومرية نيوز-امن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات تتواصل مع موردين خارج البلاد، والقيام بتخبئة المخدرات "داخل تماثيل".

وذكر بيان للجهاز ورد للسومرية نيوز أن "مفارز الجهاز، تمكنت من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات ،وضبطت بحوزتهم أكثر من (5) كغم من مادة الماريجوانا".



واضاف البيان ان "المتهمين اعترفوا بتواصلهم مع تاجر مخدرات من خارج البلاد، حيث استلموا المخدرات من شركة نقليات مخبأة داخل تماثيل قبل الإطاحة بهم من قبل مفارز الجهاز".