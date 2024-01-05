كردستان يعلن تعرض "حرير" العسكرية لقصف مسير

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بحسب المعلومات فإن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت اليوم الجمعة في الساعة 16:29، قاعدة حرير العسكرية بأربيل التي كانت تُستخدم لقاعدة للتحالف الدولي ضد داعش".