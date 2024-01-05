مشاجرة بالأسلحة النارية تنتهي بمقتل شخص وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "حدثت مشاجرة في منطقه السعدون البتاوين قرب فندق جيهان السياحي وتمت اصابة شخص بإطلاق ناري وعلى اثرها فارق الحياة ونقل الى مستشفى الشيخ زايد ".وأضاف، ان المجني عليه لديه مشاكل سابقة وقد تم توقيفه في يوم 25/12/2023 بسبب حادث مشاجرة إطلاق نار".