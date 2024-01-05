القبض على 16 متسللا اجنبيا في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (16) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة البصرة ".وأضافت: "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".