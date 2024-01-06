إغلاق المنطقة الخضراء أمام حركة المرور بالكامل

وقال مراسلو السومرية نيوز، إن القوات الأمنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء من جهة شارع المطار وشارع الزيتون وجميع المداخل الأخرى دون معرفة الأسباب.ويُرجح أن يكون اغلاق المنطقة الخضراء جاء بسبب الاستعراض الذي من المؤمل ان يجري خلال الساعات القادمة في ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لعيد الجيش العراقي.