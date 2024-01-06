قصة خلاف قصيرة.. ذهب إلى البصرة لحل مشكلة فعاد جثة إلى كربلاء

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن شخصا اربعيني العمر يدعى أبو حمدي، يسكن في محافظة كربلاء، جاء الى البصرة في منطقة السكك الواقعة بالرميلة الشمالية لزيارة ابن عمه.وأضاف المصدر، أن هناك خلافا بين الشخص وابن عمه على قطع ارض زراعية في منطقة ام عنيج التي تشتهر بزراعة الطماطم، وجلسوا للتحدث وحل المشكلة لكنهم لم يتوصلوا الى حل، مشيرا الى حدوث شجار مسلح بينهما ما أدى الى مقتل ابو حمدي على يد ابن عمه ثم عاد جثة الى كربلاء".