صلاح الدين.. استشهاد وإصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم مسلح

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باستشهاد وإصابة خمسة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوما ارهابيا استهدف قوة في الفوج الثاني بقيادة عمليات كركوك في قاطع الزركة شرق صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن سقوط شهيدين وثلاثة مصابين من عناصر الحشد الشعبي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.