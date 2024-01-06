أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد ساعات من الاستعراض المهيب لصقور الــ f16 في سماء بغداد وتأكيدهم على شرف الدفاع المقدس عن تراب العراق وسمائه فقد حقق هؤلاء الابطال ضربة جوية ماحقة استهدفت 3 اوكار للارهاب في قاطع عمليات ديالى وذلك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان أن "ابطالنا الذين دكوا اوكار داعش وحققوا هذه الاصابات المباشرة بالعناصر الارهابية المنهزمة سيمضون في ذات النهج ويتنكبون ذات الطريق ويستهدفون اوكار العدو وصولا الى التطهير الكامل لترابنا الوطني من رجسه وشروره وتطرفه".