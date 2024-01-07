الخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية متميزة جاءت بتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وبمعلومات مؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ، من دك أوكار مهمة في قرية الگبة بمنطقة الوقف في محافظة ديالى"، مشيرة الى ان "بعد العملية خرجت قوة أمنية صباح اليوم، لتفتيش المكان المستهدف وعثرت خلالها على أربع جثث لعناصر عصابات داعش الإرهابية وأسلحة مدمرة ومعدات، وبحسب المعلومات الأولية فإن من بين الهالكين ما يسمى (عسكري قاطع الوقف المجرم مجيد معيوف) ".وأضافت إن "تقاطع المعلومات والعمل المشترك من قبل الاجهزة الأمنية والاستخبارية كان له الأثر الكبير في لجم عناصر عصابات داعش التي لن تكون بمأمن في أرض العراق التي أنجبت الأبطال الذين لا يعرفون إلا النصر".