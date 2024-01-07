وذكرت وزارة الدفاع، أن القوات التركية نفذت عمليات جوية على أهداف في مناطق متينا، وغارا، وهاكورك، وقنديل، وأسوس، شمالي العراق"، مشيرة الى إنه تم تدمير 15 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها الحزب وفيها "قياديون".كما لفتت وزارة الدفاع التركية إلى أنه جرى تحييد العديد من الأهداف باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية في العمليات التي تم تنفيذها. وزعمت على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تضرر المدنيين والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال العمليات.وسجل العراق، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، وذلك وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي.وعلى الرغم من التنديد المستمر من قبل الحكومة العراقية بالهجمات التركية، فإن الأخيرة مستمرة في القيام بعمليات عسكرية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء قواعد عسكرية ونقاط متحركة داخل الأراضي العراقية من دون أي تنسيق أو موافقة من الحكومة العراقي.وتتحدث تقارير من مصادر استخباراتية عن أن تركيا تمتلك 11 قاعدة عسكرية رئيسية في إقليم كردستان العراق، إلى جانب 19 معسكراً أساسياً تابعاً لها. وتتوزع تلك القواعد والمعسكرات على مناطق بامرني وشيلادزي وباتوفان وكاني ماسي وكيريبز وسنكي وسيري وكوبكي وكومري وكوخي سبي وسري زير ووادي زاخو والعمادية.ويُقدّر عدد العسكريين الأتراك (ضباط وجنود)، الموجودون في تلك القواعد والمعسكرات، بأكثر من 7 آلاف عنصر يتحركون بمساحات جغرافية واسعة تصل إلى حوالي 100 كلم في عمق الأراضي العراقية. وإضافةً إلى القواعد والمقرات العسكرية، ينشط جهاز الاستخبارات التركي (MIT) على نطاق واسع في إقليم كردستان. وبحسب التقارير، هناك 4 مقرات رئيسية له في كلٍّ من العمادية وماتيفا وزاخو وكاراباسي في مركز مدينة دهوك.