مجلس الاستخبارات الوطني يناقش واقع السجون العراقية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجلسة شهدت مناقشة واقع السجون العراقية، حيث جرى بحث إمكانية تزويد السجون بالتجهيزات اللازمة، لتكون مطابقة لمعايير حقوق الإنسان، إلى جانب زيادة عدد منظومات المراقبة ورفع مستوى كفاءة الأداء".وأضاف: "في ذات السياق، شدد المجلس على أهمية إجراء التدقيق الأمني بصورة مستمرة للعاملين في دوائر الإصلاح ، فضلا عن استمرار الجهود التي تبذلها وزارة العدل في إعادة تأهيل السجناء وتغيير أنماطهم الفكرية باتجاه تسريع خطوات الاندماج بالمجتمع والابتعاد عن العنف ".وأشار المكتب الى انه "جرى التوجيه بالاستمرار بجهود وزارتي العدل والصحة في إتمام مراكز العلاج التأهيلية، لمعالجة تأثير خطر المخدرات".