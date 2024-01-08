عالميا وعربيا.. ماهي مرتبة العراق بمعدل السجناء؟

وبلغ معدل السجناء في العراق بواقع 126 مسجونا لكل 100 الف نسمة، وهذا يعني وجود قرابة 55 الف سجين في سجون العراق.وجاءت الولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الأولى عالميا بمعدل السجن البالغ 664 سجينا لكل 100 الف نسمة، وبعدها تأتي السلفادور، تركمانستان، راوندا، كوبا، تايلاند، بنما، كوستا ريكا، اوروغواي، البرازيل.وعربيا جاء العراق بالمرتبة التاسعة بمعدل السجن، بعد كل من المغرب، البحرين، السعودية، الأردن، تونس، الجزائر، الامارات.