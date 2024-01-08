أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخص قتل مدني غربي بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص يستقل دراجة (دلفري) أقدم على قتل مواطن في منطقة العامرية غربي بغداد".



وبين، أنه "يجري التحقيق حالياً مع منفذ الجريمة لمعرفة دوافع ارتكابها".