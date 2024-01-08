بحوزته هويات مزورة.. اعتقال متهم بالنصب والاحتيال غربي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد الكرخ من القاء القبض على المتهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال حاول النفاذ من السيطرة".وأضافت، انه "تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال"، مشيرة الى "العثور على هويات مزورة تحمل اسماء مختلفة بنفس الصورة".وبينت انه "تم اصطحابه الى مركز الشرطة مع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".