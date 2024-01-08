في بغداد.. العثور على جثتين لمنتسب أمني وشقيقته

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بالعثور على جثتين لمنتسب أمني وشقيقته انتحرا شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة شخص يعمل منتسباً في وزارة الداخلية منتحر شنقاً داخل منزله في منطقة شارع فلسطين".

وأضاف المصدر أنه "اثناء تفتيش المنزل تم العثور على جثة فتاة داخل احدى الغرف وبعد تدقيق المستمسكات اتضحت انها شقيقة المنتسب ومنتحرة أيضاً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.