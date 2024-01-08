شرطة الرصافة تكشف لـ السومرية تفاصيل العثور على جثتين ببغداد

كشف قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان الحسناوي، عن تفاصيل العثور على جثتين لمنتسب أمني وشقيقته شرقي بغداد.

وقال الحسناوي في حديث لـ السومرية نيوز، "شكلنا فريق عمل بعد أن استخبرنا من السيطرة المركزية بوجود حادث قتل في شارع فلسطين".

وأضاف "وجدنا جثة متفسخة لامرأة وجثة مشنوقة تعود لمنتسب في وزارة الداخلية مجاز اجازة سنوية بدون راتب"، موضحاً أنه "من خلال التدقيق والكاميرات وجدنا لديه حالة نفسية وعائلته أيضاً مريضة نفسية ومنفصل عن زوجته وبناته".

وتابع الحسناوي "حققنا في المعلومات وتبين أن والده أيضاً انتحر سابقا بذات الطريقة"، مشيراً الى أنه "تم تحويل الجثتين الى الطبابة العدلية".

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بالعثور على جثتين لمنتسب أمني وشقيقته انتحرا شرقي العاصمة بغداد.