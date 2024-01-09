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بذكرى تأسيسها الـ102.. مراجعة لأداء شرطة العراق شعبيا وتصنيفها عالميا

أمن

2024-01-09 | 01:43
بذكرى تأسيسها الـ102.. مراجعة لأداء شرطة العراق شعبيا وتصنيفها عالميا
765 مشاهدة

السومرية نيوز- خاص

تحتفل وزارة الداخلية والاوساط الشعبية في العراق اليوم الثلاثاء بالذكرى 102 لتأسيس الشرطة العراقية، حيث مر مئة وعامان من الزمن على تأسيس الشرطة العراق.

وبعد تشكيل الدولة العراقية بمفهومها الحالي عام 1921 على يد الملك فيصل، أصدرت وزارة الداخلية العراقية آمراً بتشكيل قوة من الشرطة وبذلك أول نواة للشرطة في العراق، في عام 1922 تم تاسيس مديرية الشرطة العامة بإدارة عراقية، في 9 يناير 1922.


وبينما مر قبل 3 أيام فقط الذكرى الثالثة بعد المئة على تأسيس الجيش العراقي، كان التفاعل الشعبي والحكومي عموما اكثر "سخونة" مع عيد الجيش قياسا بعيد الشرطة، وهذا امر معتاد في كل عام، فيما تطرح تساؤلات عن سبب اختلاف مستوى الاحتفاء ولاسيما على الصعيد الشعبي.

وعلى سبيل المثال، لم يتم تنظيم استعراض شرطوي طوال السنوات الماضية، مقارنة بحجم الاستعراض العسكري في عيد الجيش، وغالبا مايكون استعراضا متواضعا في مقر الوزارة.

يرى مراقبون انه من المعروف ان العلاقة بين الشعب والجيش تختلف عن العلاقة بين الشعب والشرطة وقوى الامن الداخلي عموما، لأن الجيش تشكل ومهمته الأولى التعامل مع المدنيين بلطف وخصمه الوحيد هو العسكري المسلح من الدول الأخرى او أي طرف اخر.

اما الشرطة، فهو جهاز امن داخلي، هدفه الأول هو النظام بين المدنيين، فغالبا ما تكون أهدافه مختبئة بين المدنيين أساسا، لذلك فأن العلاقة متوترة بين الطرفين.


وفيما يخص الشرطة العراقية، نستطلع في هذا التقرير المبسط بعض المؤشرات العالمية التي تعكس ربما أداء الشرطة العراقية، وكذلك مدى ثقة المواطن العراقي بها.

*مؤشر الشرطة العالمي.. العراق بمرتبة متأخرة

يشير اخر تقرير متوفر عن مؤشر الشرطة العالمي والذي يعود لعام 2019 حلول العراق بالمرتبة 115 من اصل 135 دولة في مؤشر الشرطة العالمي وحصل على نقاط 0.032، فيما جاء في المرتبة 13 في الشرق الأوسط من اصل 15 دولة وتفوق على سوريا واليمن فقط.
ويقيس مؤشر الشرطة العالمي مكافحة السلوك الاجتماعي، معدل البطالة، معدل السجناء بالنسبة لعدد السكان، ونسبة الشرطة لكل عدد السكان، وتصورات الفساد وتصنيف الحرية.



*مؤشر النظام والقانون والثقة بالشرطة

ويعد مؤشر فرض النظام والقانون العالمي، احد المؤشرات التي تتعلق بعمل الشرطة وعلاقتها بالمواطنين ومدى ثقة المواطنين بالشرطة والشعور بالأمان.

ويشير مؤشر القانون ولنظام العالمي لعام 2021، حلول العراق في المرتبة 67 من اصل 140 دولة بفرض القانون والنظام، وبحصوله على 67 نقط فقط.

لكن في تقرير 2022، تحسنت مرتبة العراق ليقفز الى المرتبة 56 عالميًا وبعدد نقاط بلغت 82 نقطة.

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