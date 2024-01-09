في 2023.. تفجير أكثر من 10 الاف مخلف حربي في كردستان وتسجيل 23 ضحية

وقال مدير عام الشؤون الفنية في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في الإقليم، علي محمد أمين، إنَّ العام الماضي شهد تفجير 6284 مخلفا حربيا بمناطق مختلفة من الإقليم وكذلك تطهير 44 حقلا من الألغام، ومعالجة وتدمير 3849 لغماً وعبوات ناسفة، مبيناً أنَّ عدد ضحايا الألغام خلال العام الماضي وصل إلى 23 بواقع 13 مصاباً و10 فقدوا حياتهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح أنَّ عمل المؤسسة لا يقتصر على الفرق الميدانية لإزالة الألغام والمتفجرات والمخلفات الحربية بل شمل إقامة الدورات التدريبية بواقع 15 دورة خلال العام الماضي شارك فيها 174 موظفاً، وكذلك قيام الفرق بعمليات توعية للمواطنين وتوزيع منشورات ورسائل توعية بواقع 186 ألفاً و 106 رسائل توعية.