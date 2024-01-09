نفذت طائرات الـ"F-16" العراقية، اليوم الثلاثاء، قصفاً استهدف تجمع إرهابي في محافظة كركوك.

وبحسب مصدر أمني، قال لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات الاستخبارات العسكرية، استهدفت طائرات F-16 تجمعاً إرهابياً في وادي الشاي بمحافظة كركوك".



ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

