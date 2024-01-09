الباوي يهنئ بتأسيس الشرطة: امنتم روعة الشعب وحفظتم سلمه

وقال الباوي في تغريدة عبر منصة أكس، "لأنكم كنتم دوما في خدمة الشعب امنتم روعه وحفظتم سلمه.. ووهبتم سنوات شبابكم في قضم الأرض من تحت أرجل العابثين".وأضاف، "نهنئكم ونبارك لكم يوم تأسيس شرطة العراق بكافة صنوفها وتشكيلاتها ونعاهدكم على دعمكم بالكلمة والموقف وكل عام وأنتم بخير".