البصرة.. مشاجرة على نصب كاميرات مراقبة تنتهي بمقتل شخص على يد جاره

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصا يبلغ من العمر 41 عاما قتل برصاص جاره بسبب شجار حدث بينهما على نصب كاميرات مراقبة".وبين، أن "القاتل هو منتسب في الشرطة الاتحادية وكان يحمل مسدساً أطلق من خلاله النار نحو جاره ما أدى إلى إصابته برجله فيما أدت إلى الإصابة قطع الشريان الابهر وبالتالي فارق الحياة بسبب عدم السيطرة على نزيف الدم".