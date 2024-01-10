بينهم ضباط.. مقتل واصابة 6 منتسبين باشتباكات مع مطلوبين في الديوانية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومطلوبين للقانون أثناء تنفيذهم واجب إلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في قضاء سومر بأطراف مركز محافظة الديوانية مما أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد وثلاثة عناصر وإصابة اثنين أخرين بجروح من قسم مكافحة الإجرام في الديوانية".وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تمكنت من قتل أحد المطلوبين واعتقال 4 آخرين بينهم امرأة شاركت بعملية التصدي للأجهزة الامنية.