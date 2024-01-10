الأنبار.. اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم 100 ألف حبة نوع كبتاجون

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا في محافظة بابل من تنفيذ عملية نوعية بالتنسيق مع مديرية أمن الأنبار أفضت إلى القبض على (3) تجار مخدرات بعد استدراجهم إلى الرمادي والإطاحة بهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (100) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون".وأشار الى انه "من المقرر كان توزيعها بين محافظات البلاد، وقد جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".