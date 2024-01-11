بغداد.. اعتقال شخصين يحملان كمية كبيرة من المواد المخدرة

وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري متميز، القت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين في منطقة الكمالية كانا يحملان في سيارتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة".واضاف انه "بعد التاكد من حيثيات الجرم احيل المتهمان الى الجهات الاختصاصية تمهيدا لاحالتهما الى القضاء لينالا جزائهما العادل".