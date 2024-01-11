مطلوب في 3 محافظات.. اعتقال تاجر مخدرات "خطير" في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز شؤون المخدرات في محافظة كربلاء المقدسة احكمت قبضتها على تاجر للمواد المخدرة مطلوب وفق احكام المادة 28 و 4 إرهاب بثلاث محافظات".وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "عملية الاعتقال تمت بعد مطاردة دامت 3 ساعات في أحد أقضية المدينة".