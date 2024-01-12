تقرير طبي يكشف تفاصيل "مثيرة" بشأن جريمة قتل امرأة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بتأريخ سابق دخلت جثة الى مستشفى الصدر وكانت أسباب الوفاة غير معروفة وعند فتح التحقيق أفاد زوجها بأن زوجته وأثناء نومها فارقت الحياة عازياً ذلك للقضاء والقدر".وأضافت، انه "على ضوء ذلك تم إخلاء سبيله في وقتها، وبعد التعمق بالتحقيق ومتابعة حيثيات القضية وصل فريق العمل الى بعض الخيوط التي تدين زوجها معززا بتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن الوفاة كانت غير طبيعية وأن المجني عليها تعرضت للخنق أثناء نومها ليتم استحصال الموافقات القضائية وإصدار مذكرة قبض بحق زوجها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".