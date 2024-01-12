يحمل الجنسية التركية.. تفاصيل وفاة طبيب بفندق في بغداد

السومرية نيوز – أمن



نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية بفندق في العاصمة بغداد، فيما بينت ان سبب وفاته هو سوء حالته الصحية.



وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "لا صحة للأنباء المتداولة حول مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية في أحد فنادق العاصمة بغداد".



وأشار الى أن "سبب وفاته هو سوء حالته الصحية".

