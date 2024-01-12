لغم عراقي يطيح بـ5 مهاجرين أفغان "غير شرعيين" تسللوا من إيران

وقال حاكم مدينة مهران بغرب إيران علي الشافعي، ان مهاجرين غير شرعيين سعوا إلى دخول العراق بشكل غير قانوني عبر الحدود الإيرانية ليل الخميس وداسوا على لغم على بعد ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي العراقية، ما أدى الى وفاة أفغاني واصابة 4 آخرين.وقال الشافعي إن المسؤولين الإيرانيين قاموا بالتنسيق مع المسؤولين العراقيين لنشر فريق لإزالة الألغام من أجل فتح ممر لنقل الجثة ونقل الجرحى إلى مستشفى مهران.وعلى مدى العقود الماضية، استضافت إيران ملايين المهاجرين الأفغان الذين فروا من الظروف الاقتصادية القاسية في وطنهم، كما يستخدم بعضهم إيران كقناة للوصول إلى تركيا وأوروبا على أمل تحسين الظروف المعيشية