كردستان تعلن إصابة عنصرين من حزب العمال بقصف تركي في دهوك

وذكر الجهاز في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في الساعة 13:20 قصفت طائرات الجيش التركي مجموعة من مسلحي PKK في منطقة برجارا بالقرب من قرية ديراش بمقاطعة ديرالوكي بمقاطعة أميدي بمحافظة دهوك سيارتين مليئتين بالأسلحة ما أدى إلى احتراقهما".وأشار البيان، إلى أن "القصف أسفر أيضاً عن جرح 2 من عناصر حزب العمال".