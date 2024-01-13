الدفاع العراقية تفتح التقديم على الكلية البحرية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها تدعو خريجي الدراسة الإعدادية الفرع (العلمي) للتقديم على (الكلية البحرية)، وخريجي الدراسة المتوسطة، للتقديم على (مركز التدريب المهني البحري) للمدة من 16 كانون الثاني 2024 ولغاية 19 كانون الثاني 2024 بحسب شروط التقديم والمستمسكات المطلوبة وجدول المراجعة بالصورة المرفقة.



*شروط القبول في الكلية البحرية:-



1- أن يكون المتقدم عراقيا ومن أبوين عراقيين.

2- أن يكون حائزاً على شهادة الإعدادية (الفرع العلمي) على ان لا يقل معدله العام عن (65%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم البحرية ولا يقل معدله عن (75%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

3- ان لا تقل درجة الطالب المتقدم للقبول عن (75) درجة لكل من الفيزياء والرياضيات بالنسبة للطلاب الراغبين بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

4- أن لا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد عن (21) سنة.

5- أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.

6- أن يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقا للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية.

7- أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

8- أن يجتاز المتقدم للكلية البحرية المقابلة التي تجريها لجنة المقابلة.

9- أن لا يكون المتقدم للدراسة سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في الكلية البحرية او تعيينه او هروبه من الجيش.

10- . أن لا يكون المتقدم للدراسة محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

11- . أن لا يكون المتقدم للدراسة منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

12- يتعهد المتقدم في القوات المسلحة مدة لا تقل عن (20) سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حساب القوة البحرية وبالخدمة في المؤسسات المدنية الحكومية مدة لا تقل عن (15) سنة اذا كان راغباً في الدراسة على حسابها.

*شروط القبول في مركز التدريب المهني البحري:-

1. أن يكون المتقدم عراقيا ومن أبوين عراقيين.

2. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة (المتوسطة) على ان لا يقل معدله العام عن (65%).

3. أن لا يقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد عن (20) سنة.

4. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتماءه للوطن والشعب.

5. أن يكون مستوفيا لشروط السلامة الصحية وفقا للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية.

6. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

7. أن يجتاز المتقدم لمركز التدريب المهني البحري المقابلة التي تجريها اللجنة.

8. أن لا يكون المتقدم سبق فصله او انسحابه من أي دورة في مركز التدريب المهني البحري او تعيينه او هروبه من الجيش.

9. أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

10. أن لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة او حزب او تنظيم.

*الستمسكات المطلوبة للمتقدمين للدراسة في اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية ومركز التدريب المهني) للعام الدراسي 2023-2024

1. إستمارة التقديم من الموقع الإلكتروني، تثبت عليها صورة شخصية.

2. البطاقة الوطنية الأصلية والمصورة + بطاقة السكن الأصلية والمصورة + تأييد سكن.

3. تأييد تخرج بالدرجات مصدقة من قبل التربية.

4. تأييد إستشهاد من مؤسسة الشهداء لأبناء الشهداء حصراً.

5. تثبيت رقم الموبايل مع رقم احتياطي.

6. توضع جميع المستمسكات أعلاه في فايل نايلون وكما يلي:

أ‌. اللون الأزرق – الكلية البحرية.

ب‌. اللون الأصفر – مركز التدريب المهني البحري.