تحرير مختطفة والقبض على 3 من مروجي المخدرات في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من تحرير فتاة مختطفة في منطقة السيدية ببغداد".وأشارت الى ان "القوة تمكنت من القاء القبض على متهمة بالخطف وفق مذكرة صادرة بحقها (٤٢١)، نفذت العملية بالتنسيق مع خلية مكافحة الخطف ومفرزة من الامن الوطني تم احالتهما الى الجهات ذات الاختصاص".وأضافت ان "مفارز المديرية ذاتها القت القبض على ثلاثة متهمين يقومون بالتعاطي وترويج المواد المخدرة وسط العاصمة، بحوزتهم مواد مخدرة ومسدس تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهم الى القضاء".