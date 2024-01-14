الأمم المتحدة "راضية" عن أداء العراق بملف "تجنيد الأطفال"

وقالت الأمم المتحدة في بيان تابعته السومرية نيوز، ان الممثلة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، قامت بزيارتها الأولى إلى العراق في الفترة من 7 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2024 للإشادة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في مجال حماية النزاع، الأطفال المتأثرين، والتعاون مع الحكومة في المجالات التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدم فيها المزيد من الدعم.ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام غامبا بتوقيع الحكومة على خطة العمل في مارس 2023 لمنع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي وبالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذها.وأثنت على الخطوات المتخذة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك حملات التوعية، والتدابير الرامية إلى تعزيز تقييم الأعمار، والتحقيق الفوري في أي مزاعم بتجنيد الأطفال واستخدامهم، كما رحبت بعدم وجود حالات مؤكدة لتجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي منذ عام 2021".وقالت: "إن اعتماد وتنفيذ خطة العمل يعد تعبيراً قوياً عن التزام الحكومة العراقية بتعزيز حماية الأطفال".كما عقدت غامبا اجتماعات مع كيانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ورحب بجهودها لتعزيز حماية الأطفال في العراق، علاوة على ذلك، زار وفد الممثل الخاص للأمين العام مركز احتجاز بالقرب من بغداد ومركز إعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع بالقرب من الموصل.وقالت: "أرحب بالمشاركة الإيجابية والبناءة مع حكومة العراق واستعدادها الواضح لمواصلة تعزيز منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لقد عانى أطفال العراق بما فيه الكفاية من عواقب الصراع المسلح ويستحقون مستقبلا خاليا من الخوف والعنف".