الاعلام الأمني: العثور على اكداس للعتاد والعبوات الناسفة في 4 محافظات

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قيادة القوات البرية ضمن قواطع عمليات (غرب نينوى، صلاح الدين، الانبار، الجزيرة كركوك) واجبات تفتيش".وأضافت: "تم العثور على اكداس عتاد وعبوات ناسفة والغام ومقذوفات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية تم تفجيرها دون حادث يذكر".