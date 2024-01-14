الأنبار.. استشهاد ثلاثة جنود بهجوم مسلح

أفاد مصدر أمني، باستشهاد ثلاثة جنود بهجوم مسلح غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً مسلحاً استهدف نقطة عسكرية على الطريق بيجي حديثة غربي الأنبار".

وأضاف المصدر أن "الهجوم أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود من الفوج الأول لواء المغاوير قيادة عمليات الجزيرة والبادية".