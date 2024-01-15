البصرة تسجل حالتي انتحار لمواطن قتل زوجته وآخر أراد قتل ابنه

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الإثنين، بأن محافظة البصرة سجلت حالتي انتحار لمواطن قتل زوجته متعمدا، وآخر قام بإطلاق النار على أبنه.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا مفاده أن شخصا اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بعدما قتل زوجته"، مبينا ان "الشرطة مازالت تحقق في الحادثة.



وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "شخصا آخر أقدم على الانتحار في منطقة الموفقية، بإطلاق النار على نفسه بعدما حاول قتل أبنه برصاصتين إحداهما اخترقت الفك والأخرى استقرت في الكتف"، مبينا ان "الأبن المصاب نقل الى المستشفى لكن حالته غير مستقرة".

يشار الى ان العراق شهد خلال الفترة الأخيرة تناميا في حالات الانتحار والعنف الأسري في مختلف المحافظات، فيما يعزوا مختصون أسباب ارتفاع هذه الأرقام الى الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية بالإضافة الى تعاطي المخدرات.