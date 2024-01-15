سبعة قتلى بنزاع عشائري داخل "هور" شمال البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل سبعة أشخاص بنزاع عشائري داخل "هور" شمال محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً وقع مساء اليوم، داخل الهور الواقع بين الجبايش وقضاء المدينة اثر حادث قتل سابق".

وأضاف المصدر أن "النزاع تسبب بمقتل سبعة أشخاص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.